Nioh 3 viser frem nye kamper, sjefskamper og mer i en utvidet gameplay-trailer

HQ

Selv om det bare er to uker fra i dag til Nioh 3 lanseres, har Koei Tecmo og Team Ninja vist frem hele 17 minutter med gameplay fra den kommende action-/eventyrtittelen, hvis du vil gjøre ventetiden litt lettere.

Alpha-spillere vil være kjent med noen av områdene og fiendene som vises, men det er også mange ting som var helt nye selv for denne ydmyke gamle redaktøren som rakk å spille litt Nioh 3 for et par måneder siden. Selv om glimtene av områder og mellomsekvenser ikke er nok til å ødelegge noe fra Nioh 3s historie, er det vi får en god følelse av her, de to kampstilene som tilbys i Nioh 3.

Det er mulig å bare rocke med enten Samurai- eller Ninja-holdningen og slå spillet, men Nioh 3 vil tydeligvis at du skal bytte ting opp nå og da. Noen sjefer, spesielt de vanskeligere fiendene i områder som Crucibles, krever at du bytter holdning for å unngå angrepene deres. Hvis du vil ha et visuelt hjelpemiddel på hvordan det fungerer, bør du derfor kikke på videoen nedenfor: