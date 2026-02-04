Nioh 3s demo har allerede nådd en million spillere

HQ

Om bare to dager debuterer Team Ninja med enda et nytt spill. Etter lanseringen av Ninja Gaiden 4 i oktober er utvikleren tilbake med det etterlengtede neste kapittelet i Nioh-universet, med Nioh 3 som skal lanseres på PC og PS5 den 6. februar.

Nå som denne ankomsten kommer stadig nærmere, har utvikleren bekreftet at Nioh 3 viser seg å være en suksess blant spillerne i forkant av lanseringen, ettersom demoen allerede har fått mer enn en million nedlastinger, noe som kanskje er et tegn på at spillet vil ha et anstendig stort publikum når debuten kommer.

Hvis du ennå ikke har spilt demoen Nioh 3, er det kanskje verdt å finne litt tid til å gjøre det, ettersom lagringsdata kan overføres til det fullstendige spillet. Ellers, for mer om Nioh 3, ble det nylig avslørt at Xbox Series X/S-utgaven av spillet kan debutere så snart som i sommer.