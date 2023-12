No Man's Sky lar oss spille alle 2023-ekspedisjonene igjen

HQ

No Man's Sky bringer tilbake alle de tidsbegrensede eksp edisjonene fra tidligere i år for å gi deg julestemning denne julen. Hvis du har gått glipp av ekspedisjonene eller bare har lyst til å prøve igjen kan du gå tilbake og hente belønningene du har gått glipp av.

Utopia-ekspedisjonen vil være tilgjengelig frem til slutten av denne uken, 15. desember. Deretter kan du delta i Singularity-ekspedisjonen frem til 22. desember, som etterfølges av Cartographers-ekspedisjonen frem til 29. desember, før vi avslutter med Voyagers-ekspedisjonen frem til 8. januar.

Cartographersekspedisjonen fant faktisk sted i 2021, så vi får et enda større tidshopp når det gjelder den delen av innholdet. Hver av disse ekspedisjonene kommer med sine egne belønninger, fra karaktertilpasning til forskjellige stjerneskip, så det kan være lurt å prøve dem hvis du har tid mellom gaveåpning og ribbespising.

I det siste har No Man's Sky fått et oppsving i antall spillere, takket være at spillet har blitt stadig bedre siden det ble lansert. Hello Games ønsker imidlertid å gå fra et romfartseventyr til et fantasy-epos med sitt nye spill Light No Fire.