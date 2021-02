No More Heroes 3-trailer avslører august-lansering den 18 februar 2021 klokken 01:33 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Nesten fire måneder har gått siden vi hørte noe nevneverdig fra No More Heroes 3. Kanskje ikke så rart siden spillet ble utsatt i september, men når vi først får nytt er...

SUDA51 forklarer No More Heroes 3-demoen den 28 januar 2019 klokken 09:31 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget I en overraskende vending ble det avslørt at slutten på Travis Strikes Again: No More Heroes inneholder en liten tech-demo, som hinter om at det kommer et No More Heroes...