Nora Heroum forklarer hvorfor kvinner trengs både på og utenfor banen: "Uten kvinner mangler vi en bit av puslespillet"

UEFAs satsing på kvinnefotball har vokst drastisk de siste årene. Denne uken ble det annonsert en ny klubbkonkurranse, en slags Europa League for menn, som gir flere muligheter til flere kvinnefotballag rundt om på kontinentet.

Og når det gjelder internasjonale turneringer, har UEFA mer enn doblet pengepremiene i den neste Europacupen for kvinner, som går av stabelen neste sommer.

Nora Heroum, finsk forsvarsspiller i den italienske klubben Sampdoria og på det finske landslaget, som sikret seg kvalifisering til EM i 2025, berømmet hvordan kvinnefotballen har vokst i hjemlandet hennes.

"Kvinnefotballen i Finland har hatt en stor vekst. I 2019 oppnådde vi lik lønn som herrelandslaget, noe som er et tegn på forbundets forpliktelse til å støtte kvinnefotballen", forklarte hun i et intervju med UEFA.

"Mange finske spillere konkurrerer nå i toppklubber i utlandet, og ungdomslandslagene våre leverer sterke resultater. Deltakelsen i jentefotballen har nådd rekordnivåer, og vi har sett rekordhøye tilskuertall på kvinnelandslagets kamper."

Nora Heroum om hvorfor det er viktig med flere kvinner i lederroller

Samtidig som hun spiller for den italienske klubben og det finske landslaget, studerer Heroum også en toårig mastergrad, Executive Master for International Players, med sikte på å fortsette fotballkarrieren etter at tiden som spiller er over.

Studiet forbereder studentene på ulike administrative karrierer rundt fotballen, kort sagt beslutningstakerroller som trenger mer kvinnerepresentasjon.

"Kvinner bringer med seg uvurderlig innsikt, spesielt når det gjelder å utvikle kvinnefotballen. Uten kvinner i ledelsen går vi glipp av en viktig brikke i puslespillet. Fotballen skal representere alle, og ved å ha kvinner i administrative roller sikrer vi at sporten vokser på en balansert og rettferdig måte."