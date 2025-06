Norman Reedus om The Boondock Saints 3: "Det er et manus ute nå"

Det har vært en anstendig mengde interesse for å se et tredje kapittel av The Boondock Saints bli laget, så mye at det i fjor gikk en rapport som sa at det var i arbeid, alt før det ble bekreftet på slutten av året. Spørsmålet nå er om filmen faktisk er nær, eller om den trenger å gå gjennom prosessen med å perfeksjonere manuset. Etter de siste kommentarene fra Norman Reedus å dømme, er den kanskje nærmere enn lenger unna.

I en samtale med Letterboxd på et premierearrangement for John Wick: Ballerina ble Reedus spurt om hvilken film han har laget som han tror har blitt favorisert mest av Letterboxd -brukere. Han hoppet nesten umiddelbart på The Boondock Saints, før han kom med en interessant oppdatering om det tredje kapittelet.

"[The] Boondock Saints, sannsynligvis. Sannsynligvis den. Ja, det er mange som liker den. Vi er i ferd med å lage en tredje. Vi er i ferd med å lage en tredje. Så det er et manus ute nå. Det finjusteres. Den filmen har fans som vil løpe og takle meg over gata, skjønner du? Jeg husker jeg gikk til Blockbuster, og det var hele veggen i Blockbuster. Og den var den mest utleide filmen foran Titanic. Den slo Titanic. Sprøtt, ikke sant?"

