Northern League of Legends Championship i uorden etter at arrangøren kunngjør at de ikke er i stand til å drive ligaen

Det har vært en ganske tøff tid for andredivisjons- og grasrotkonkurranser på League of Legends i Storbritannia, Irland og Norden, ettersom Northern League of Legends Championship (NLC), den europeiske regionale ligaen (ERL) for området, har vært i hardt vær på grunn av en rekke dårlige beslutninger. Etter en unnskyldning og et løfte om å gjøre det bedre, har det nå skjedd en massiv vending der NLC-arrangøren aktivt har gått ut og kunngjort at de ikke er i stand til å drive turneringen.

I henhold til Riot Games blir vi fortalt at League ApS, som arrangøren er kjent, har uttalt at "de ikke lenger er i stand til å drive ligaen." Dette har ført til en mengde spørsmål om hva fremtiden kan holde for den regionale ligaen, med Riot som kunngjorde at den "aktivt vurderer situasjonen og tilpasser seg de neste trinnene for å sikre kontinuitet og stabilitet for konkurransen."

Det har ikke blitt lagt noen offisielle fremtidsplaner ennå, ettersom Riot også lover ytterligere informasjon om NLC Spring Split og det som følger, alt før det begynner kort tid i slutten av mars.