Ny nødavstengning av Sea of Thieves servere

Oppdatering 11:33 BST: Sea of Thieves -serverne åpner igjen

Det ser ut til at problemet denne gangen ikke har vært dramatisk nok til å holde spillerne borte fra skipet sitt for lenge. Rare kunngjør at de gjenåpner serverne, mindre enn en halvtime etter at de kunngjorde nedstengningen. Du kan nå fortsette dine Tall Tales og eventyr over havene i SoT.

[Originalnyhet]

Det blåser opp til storm over Sea of Thieves nok en gang. De siste ukene har vært hektiske for utviklingsteamet i Rare, som har måttet foreta flere nødavstengninger og stenge ned serverne sine mens de lapper kritiske feil i spillet som de siste oppdateringene har forårsaket. Faktisk har til og med noen av de nye funksjonene som var planlagt for spillets nåværende sesong 14, måttet skrotes. Og i dag har tidevannsbølgen gjort landfall igjen.

Den offisielle Sea of Thieves -kontoen har nettopp kunngjort en øyeblikkelig nødstans av serveren. Det bekymringsfulle denne gangen er at de ikke har avansert årsakene for nedleggelsen, så vi vet ikke hva som er ødelagt denne gangen. Spillere rapporterer om pinging 200 når de er ferdige med å levere plyndring til basene. Sjeldne vil kunngjøre gjenåpningen på sine sosiale kontoer.

La oss håpe utviklerne finner problemet snart, da dette er den tredje nedstengningen av spillet på mindre enn en måned. Sesong 14 viser seg å være langt mer begivenhetsrik for Sea of Thieves enn noen av de foregående sesongene, og nå er antallet pirater høyere enn noensinne, takket være lanseringen i år på PS5.

Har du hatt noen problemer i det siste i Sea of Thieves?