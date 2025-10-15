Ny Warhammer 40,000: Dawn of War IV dev-blogg beskriver enhetstilpasning, ødeleggelsessystem og mer

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War IV Dawn of War IV ser ut til å bringe et detaljnivå til RTS-serien som vi ennå ikke har sett i den dystre, fjerne fremtiden. Basebyggingen er tilbake og forbedret, enhetene har flere nivåer av tilpasning, og det er et ødeleggelsessystem for omgivelsene våre.

Alt dette høres bra ut i en ny utviklerblogg, som King Art Games har brukt til å grave seg ned i den nylige Back to War-traileren. Det som sannsynligvis vil ta øyet først i dette lange innlegget, er diskusjonen om basebygging.

Som i det første Dawn of War-spillet, vil du kunne bygge opp basene dine, og få tilgang til kraftigere enheter og oppgraderinger gjennom å ha mer makt og innflytelse. Apropos enheter, det er absolutt mange av dem, og de har alle sine egne tilpasningsmuligheter. Du kan utstyre intercessorene dine med vanlige boltrifler, eller bytte dem ut med Auto- eller Stalker-boltrifler i stedet, og ulike verktøy er bedre til ulike oppgaver. Noen våpen kan åpne kjøretøy som tunfiskbokser, mens andre er bedre egnet til å kutte ned horder av nærkampsinfanteri.

For folk som er ute etter en dyptgående enspillerkampanje, lover King Art Games at vi vil få noen viktige avgjørelser å ta i Dawn of War IVs historie. Å velge forskjellige oppdrag på tvers av kartet kan føre til forskjellige utfall, med bosetninger som faller hvis vi ikke velger å forsvare dem.

Til slutt, når det gjelder å få kampene til å føles filmatiske, gir Dawn of War IV oss massevis av synkroniserte drapsanimasjoner for å vise tilpassede animasjoner for enheter som kjemper mot hverandre, på et hvilket som helst stadium av en kamp. Ødeleggelsessystemet vil også bety at slagmarken vil føles forandret av dine handlinger og dine kamper med fiendene dine.