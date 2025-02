Nydelig kattunge avbryter WTA-kamp i Doha, men bringer ikke lykke til verdensener Sabalenka

HQ

Aryna Sabalenka, verdens nummer 1, har ikke fått noen god start på 2025. Hun tapte finalen i Australian Open mot Madison Keys, som er nummer 19 i verden, og i går måtte hun bite i gresset igjen, da hun tapte i 32-delsfinalen, hennes første runde, i Doha Open mot Ekaterina Alexandrova.

WTA 1000-turneringen i Qatar hadde Sabalenka som favoritt til tittelen, som hun vant i 2020. Men etter å ha vunnet det første settet, slo russiske Alexandrova tilbake: 3-6, 6-3, 7-6(5) på 2 timer og 36 minutter ... og med en spesiell gjetning: en kattunge som sprang inn på banen midt i kampen.

Alexandrova, verdens nr. 26, som i forrige runde slo briten Emma Raducanu, sa at "det var en veldig vanskelig kamp å spille mot henne, fordi hun er en fighter og hun spiller hvert eneste poeng, uansett hva. Jeg sa til meg selv før kampen at du bare trenger å gjøre det maksimale du kan gjøre i kveld, og hvis du taper, vet du at du har prøvd alt."

Hun er ikke den eneste som er bedøvet i Doha: Verdens nummer 3 Coco Gauff tapte også i sin første kamp mot den ukrainske spilleren Marta Kostyuk. Spanske Aula Badosa tapte også mot amerikanske Amanda Anisimova.