Nytt Dead Space endelig bekreftet

På grunn av noen ganske pratsomme folk har det gått rykter om at gjengen i EA Motive, skaperne av blant annet Star Wars: Squadrons og historiemodusen i Star Wars Battlefront II, skal gjenopplive Dead Space-universet med en remake eller reboot i lang tid, så ikke alle ble overrasket i kveld. Ikke at det bør stoppe folk fra å være spente.

Det nye spillet heter enkelt nok Dead Space, litt i samme stil som Star Wars Battlefront og Need for Speed. En av grunnene til dette er som sagt at EA Motive lager dette spillet fra bunnen av med DICE sin velkjente Frostbite-motor. Foreløpig nøyer utviklerne seg med å si at dette selvsagt gjør spillet langt penere, samtidig som at de skal ha forbedret gameplay på uspesifiserte måter uten å gå gå vekk fra kjernen av originalen. Dessverre er det alt vi vet offisielt foreløpig også, men forvent mer informasjon etter hvert.