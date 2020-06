Nytt fra Spider-Man: Miles Morales hinter til Spider-Man 2

Du ser på Annonser

Selv om annonseringstraileren til Spider-Man: Miles Morales gjorde mange spente var den ikke særlig tydelig på hva vi har i vente. Dette førte til usikkerhet rundt om det er en utvidelse, hvor stort det vil være og mer, så Insomniac har nå fulgt i Horizon Forbidden West sine fotspor ved å publisere en video hvor de presiserer et par ting.

Der gjentar de blant annet at Spider-Man: Miles Morales er et eget spill i samme stil som Uncharted: Lost Legacy. Samtidig får vi vite at Miles vil ha egne egenskaper og nye møter å manøvere seg gjennom verdenen på. Traileren avslørte jo for eksempel at han kan gjøre seg usynlig og bruke elektrisitet.

Når det gjelder hvorfor spillet lanseres på PlayStation 5 sier de at dette er siden det vil la de ha nærmest ikke-eksisterende lastetider, ray-tracing, 3D audio og utnytte DualSense-kontrollerens funksjoner til fulle. Motoren har også fått seg noen forbedringer slik at både huden og håret til folk vil se bedre og mer realistisk ut, mens byen generelt skal ha fått seg noen skikkelige oppgraderinger de vil snakke mer om senere.

Til slutt skriver de i en pressemelding at Miles er den eneste vi vil kunne spille som, men følgende uttalelse legger ikke akkurat skjul på at Spider-Man 2 er på vei:

"Many of you fans have wondered if Peter Parker is OK. Don't worry, we still have much of Peter's story left to tell. But this game is all about Miles, a critical part of our Spider-Man universe, and you won't want to miss what happens."

Dermed er det bare å glede seg til både høsten og noen år frem i tid.