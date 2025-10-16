Nytt Game+, et PUBG-samarbeid og Nightmare-vanskelighetsgrad lovet for Dying Light: The Beast

HQ

Etter lanseringen for rundt en måned siden har Dying Light: The Beast hatt stor suksess. Spillet har blitt godt mottatt av kritikerne og nådde også raskt milepælen på én million solgte eksemplarer, og dette er bare begynnelsen for tittelen også.

Utvikleren Techland har delt en veikart for spillet som strekker seg over de neste 11 ukene. Hvorfor 11 uker, spør du? Dette vil i utgangspunktet ta oss inn i den første hele uken på det nye året, fra 16. oktober til 7. januar for å være nøyaktig.

Så hva er i butikken? De store tilleggene er en New Game+ -modus og en enda vanskeligere vanskelighetsgrad kalt Nightmare. Det vil til og med være Legend Levels å takle, et PUBG Mobile -samarbeid å oppleve, Ray-Tracing-støtte på PC, nye våpenutførelsesanimasjoner, visuelle og livskvalitetsforbedringer og mer.

Det vil også være en rekke fellesskapsstyrte utfordringer som Call of the Beast, og når det gjelder hva som er i vente her, forklarer en pressemelding følgende.

"Gjennom hele kampanjen vil spillere over hele verden ta på seg ukentlige mål som feirer teamarbeid, utholdenhet og kraften i Dying Light-fellesskapet. Hver utfordring byr på eksklusive belønninger som dukker opp direkte i deltakernes spillbeholdning når målene er nådd. Fra nye våpen til unike bilskinn - hver uke byr på nye overraskelser og grunner til å feire fellesskapets kollektive suksess. For å få de ukentlige belønningene må spillerne bidra til målet den uken.

"Hvis man sammen med fellesskapet fullfører minst 17 av de 22 målene, låser man opp en hemmelig legendarisk belønning, som spillerne vil motta på slutten av arrangementet. Hvis fellesskapet i tillegg fullfører 20 mål, vil alle som har deltatt i minst én utfordring, motta alle belønningene, uavhengig av når de begynte å delta i Call of the Beast!"

Sjekk ut veikartet for Dying Light: The Beast nedenfor.