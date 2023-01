Nytt om Metroid Prime nærmer seg visst

HQ

Jeff Grubb fra Giant Bomb har vist seg å være en ganske pålitelige kilder hva spillinformasjon angår de siste årene, så mange fikk store forhåpninger da han tidligere i år hevdet at de lenge ryktede Metroid Prime-remasterene skulle slippes på Nintendo Switch rundt seriens 20-årsjubileum. Nå viste det seg at samlingen i alle fall ikke kom nøyaktig på dagen, men er det tid for å få forventninger igjen?

En av moderatorene på Reddits GamingLeaksAndRumours-del har nemlig mottatt en melding fra brukeren kalt Fun_Way_6592 som tilsynelatende hinter til at Nintendo forbereder seg på å avsløre noe relatert til Metroid Prime med denne ertende meldingen:

"Do you think everyone is primed and ready?"

Det er ikke akkurat mangel på folk som liker å få sin tid i rampelyset ved å late som om de vet om hemmelige detaljer, men som moderatorene presiserer fikk vedkommende lignende meldinger før The Legend of Zelda: Breath of the Wild-oppfølgeren ble annonsert som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, samt avdukingen av The Legend of Zelda: Skyward Sword HD og Splatoon 3, så vedkommende vet tilsynelatende en del om hva Nintendo planlegger. Dermed er det egentlig bare to spørsmål som dukker opp: Er dette snakk om remasterene av Metroid Prime-trilogien eller Metroid Prime 4? Hvor nærme er vi offentliggjøringen av nyheten og/eller traileren?