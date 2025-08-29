Nytt russisk angrep dreper sivile dagen etter massakren i Kiev

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . En ny bølge av russiske droneangrep har krevd sivile liv over hele Ukraina, bare én dag etter et dødelig angrep på Kiev i løpet av natten(her), som blant annet ødela kontorer i EU og Storbritannia (her).

"Når Russland i stedet for diplomati velger ballistikk, fortsetter å modernisere 'shaheder' for å drepe og utdyper samarbeidet med aktører som Nord-Korea, betyr det at verden må reagere deretter", skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskij på X.

Ukrainske styrker rapporterer at de avskjærte mange av dronene, men flere slapp gjennom og forårsaket dødsfall og skader i flere regioner, fra Dnipropetrovsk til Kharkiv. Infrastrukturen ble skadet, og innbyggerne ble tvunget til å utholde kontinuerlige flyalarmer.

Angrepene rammet på en gripende dag for Ukraina, som markerte årsdagen for falne forsvarere fra krigens første dager. Kiev og det internasjonale samfunnet fortsetter å etterlyse ansvarlighet og sterkere tiltak for å avskrekke ytterligere aggresjon.