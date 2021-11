Nytt sluttspill-innhold i New World møter kritikk

HQ

Amazon Game Studios' ambisiøse MMO New World fikk en ganske spektakulær lansering med mer enn million spillere. Det gik dog ikke lang tid før spillerbasen var blitt halvert, og selv om spillet inntil videre fortsatt anses som en suksess, så har det også vært problemer siden lanseringen.

Nå skriver IGN at den seneste oppdateringen, Into the Void, som tilføyde en rekke nye funksjoner og innhold, også har møtt en del kritikk. Det skyldes at spillets sluttspill, som krever mye grinding, har blitt enda tyngre å tygge seg gjennom takket være en rekke buffs til allerede sterke fiender.

Utvikleren har på spillets forum adressert den seneste kontroversen:

"Recently changes were made to the Elite POIs in the end game zones and it is clear to us that proper context wasn't delivered on why those changes were made. Our goal is to have a variety of areas that players can go to for crafting materials and gear. But with new gear and equipment, we want players to be challenged."

New World har også hatt problemer med en dupliserings-glitch samt en sluttspill-økonomi preget av det sjeldne fenomenet deflasjon, hvor pengene har langt mer verdi enn spillets gjenstander.