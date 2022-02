Offisiell hjemmeside for PlayStation VR2 lansert

HQ

Sony bekreftet at de jobber på et nytt VR-headset til PlayStation 5 for ett år siden, og forrige måned ble det avslørt at navnet blir PlayStation VR2, samtidig som vi fikk noen tekniske detaljer om enheten.

Nå har vi fått et nytt livstegn da den offisielle hjemmesiden for PlayStation VR2 har blitt lansert. Den inneholder masser av informasjon og bilder, samt et nyhetsbrev du kan melde deg på om du vil holde deg oppdatert. Dessverre har de ikke kommet med noen lanseringsdato eller prisestimat ennå.

Ryktene sier dog at det skal komme i år, og lanseringen av en offisiell hjemmeside støtter denne teorien.