Omnimovement kan ikke slås av i Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 Omnimovement er en av seriens hittil største endringer. Det gjør at du kan sprinte, hoppe og gli som du vil, og det vil garantert gjøre skuddvekslinger mye mer hektiske når du kan fly gjennom et rom og unngå kuler.

Hvis du ikke vil leke med denne funksjonen, har du uflaks, da den første episoden av Call of Duty podcast går nærmere inn på hvordan Omnimovement fungerer, inkludert å fortelle oss at vi ikke kan slå den av.

Intelligent Movement-funksjonen kan imidlertid slås av. Intelligent Movement er en funksjon som er ment å redusere antall knapper du trenger å trykke på for å bevege deg rundt på kartet. Den er designet for å fungere sammen med Omnimovement, så vi får se om det er en hindring å slå den av. I et intervju på Summer Games Fest fikk vi også snakke om Omnimovement og om det vil føles urettferdig når spillere blir med på Black Ops 6s servere for første gang.