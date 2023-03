One Military Camp: En krigsstrategi-sim-tittel der krig ikke er det eneste alternativet

HQ

One Military Camp er et strategispill som på noen måter ligner på Tycoon-spillene, men hvis du byttet ut det rolige livet med å administrere dyreparker og fornøyelsesparker for krig. Hovedmålet med spillet er å pusse opp og sette opp et gammelt forlatt militæranlegg i et område som ikke er erobret ennå. Dette vil tjene som et forsvar mot skurken i historien, Dragan.

Sergeant Hawkins har ansvaret for å introdusere oss til historien. Gjennom opplæringen og i løpet av de første minuttene lærer vi om spillets funksjoner mens vi gjenoppbygger basen vår. Når vi har bosatt vårt hovedområde og satt noen bygninger ned, må vi gi dem elektrisk kraft, ressurser og lage veier for å koble dem sammen.

En annen måte å bekjempe fienden på

For å bekjempe det onde må vi bygge, oppgradere og vedlikeholde leirbygninger. I tillegg må vitenskapelig forskning gjøres og forsyningsbutikker må holdes så godt lager som mulig. Men menneskelige ressurser er de viktigste i One Military Camp, som sivilbefolkningen og soldatene, da deres trivsel vil være avgjørende.

I motsetning til andre spill, i One Military Camp er alt vi trenger allerede gitt fra starten. Dette gjør at hovedutfordringen, som viser seg å være ganske vanskelig, er plasseringen av fasilitetene dine, samt å administrere plass, energi og ressurser, både materielle og menneskelige. Plasseringen av bygningene er avgjørende for soldatene dine, da hver enkelt vil ha en bestemt posisjon.

Når det gjelder krigsspill kan det virke noe uvanlig, men i One Military Camp er det svært viktig å ha en sunn økonomi for å øke holdbarheten til fasilitetene så vel som deres styrke over tid, da vi har et begrenset budsjett. Hvis du befinner deg i en klemme, kan du imidlertid ta opp et lån som du må betale tilbake over tid.

Hvis du lurer på menyen, gir One Military Camp ulike syn på troppehelse, bygningsvedlikehold og soldatmotivasjon. I tillegg lar en verktøylinje øverst og nederst på skjermen deg endre været og få tilgang til funksjonene som jeg har nevnt ovenfor.

Gjenerobrelse

Som nevnt var dette spillet langt fra tradisjonelle krigsspill. Her er ikke slåssing en prioritet. Det viktigste er å gjenerobre territorier kontrollert av fienden gjennom oppdrag. Vi må også kontrollere forsvaret av våre anlegg og lage andre leirer i forskjellige biomer. I begynnelsen kan utfordringen virke overveldende, men litt etter litt får du tak i mekanikken.

For å gjenerobre territorier, må soldater trenes for oppdragene de må utføre for å få det territoriet. Når et territorium er gjenerobret, kan vi forbedre våre ressurser og skape flere bygninger, soldater og oppdrag. For å forberede soldatene tillater spillet opprettelsen av individuelle rutiner og tidsplaner for hver av dem. Dette vil hjelpe deg med å sørge for at soldatene dine og også arbeiderne dine har rutiner spredt over forskjellige skift, og at leiren din er så produktiv som mulig, mens de som ikke jobber kan få litt hvile.

For å erobre territorier gir One Military Camp deg en prosentvis sjanse for å lykkes, avhengig av troppene du velger. Dette fungerer som en guide for spilleren å se både svakhetene og styrkene til hver av troppene sine og bestemme hvordan de skal forbedres eller belønnes.

Et tips som vil hjelpe deg med å forbedre ytelsen til rekrutter, og arbeidere generelt, er viktigheten av plassering av individuelle bygninger i leiren. Hvis du finner hus eller brakker på steder der det er et anlegg som forårsaker mye støy eller hvor levekårene er vanskelige, vil soldater og arbeidere lide både fysisk og mentalt. Det er derfor viktig å finne hvilesteder i praktiske områder.

En god sans for (militær) humor

One Military Camp har en god sans for humor som gjør spillopplevelsen så mye morsommere. Soldatene dine må håndtere noen vanvittige omstendigheter. Hvis de har benyttet seg av treningen din, vil de kunne overvinne dem, men hvis ikke, må du være mer krevende og oppmuntre dem litt mer i treningen.

Spillet gjør også en god jobb med å parodiere visse aspekter av den militære verden, som vi har internalisert, både kollektivt og individuelt. Det er hissige, krevende sersjanter og soldater med store ambisjoner om å klatre i gradene, og mye mer. Alt dette gjør spillet mer menneskelig og nærmere spilleren som, som skaperen av den leiren, føler ansvaret for å ta vare på, trene og gi fasiliteter til rekruttene og arbeiderne som jobber for deg.

Visuelt har den en frisk estetikk, veldig nær en tegneseriestil. Kart og miljøer er godt utformet og har mange detaljer. Animasjoner av karakterer og deres interaksjoner gjør spillet mye mer uttrykksfullt.

Kanskje det jeg likte best var de tilpassbare elementene som gir mer kontroll til spilleren på en måte. For eksempel kan du ta opp stemmen din og lytte til den over leirens offentlige adressesystem, eller skrive meldinger på plakater og skilt plassert rundt anlegget. Dette er små detaljer ved første øyekast, men jeg syntes de var et nydelig friskt pust fra andre titler i samme sjanger.

One Military Camp refererer også til andre klassiske strategititler, som Evil Genius eller Theme Hospital, og vi kan også finne påvirkninger fra kino, som Heartbreak Ridge eller Full Metal Jacket.

Totalt sett er OMC et veldig morsomt spill å spille. Den er nyskapende, godt utformet, og alle elementene er laget med stor detalj. Jeg tror at nivået av kontroll det gir til en spiller, inkludert aspekter som kan tilpasses, synes å være en stor suksess.

Fortellingen er faktisk litt flat, men det vil bli løst ettersom mer innhold er garantert for 2023. Ikke glem at dette fortsatt er tidlig tilgang.