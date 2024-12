One Piece anime bekrefter returdato etter pause

HQ

Etter en lang pause har One Piece's anime kunngjort at den kommer tilbake 6. april 2025. Nyheten kom under Jump Festa 2025, etter spennende oppdateringer som Frankys nye stemmeskuespiller og en ny film bekreftet av skaperen Eiichiro Oda. Fans av serien har ventet spent på fortsettelsen av Egghead Island-buen, som vil gjenopptas når animeen kommer tilbake.

Pausen, som begynte i oktober, gjorde det mulig for animeen å unngå å ta igjen mangaen, og sikre at fremtidige episoder forblir tro mot historien. Pausen ga også skaperne tid til å fokusere på nytt og unngå fyllstoff, noe som sikrer at serien opprettholder sin høye standard.

Nå som One Piece forbereder seg på å komme tilbake, hvilken kommende hendelse er du mest spent på å se utfolde seg på Egghead Island?