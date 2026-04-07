One Piece fortsetter på Netflix med sin tredje sesong i 2027

Det er faktisk mindre enn en måned siden den andre sesongen av One Piece hadde premiere på Netflix, hvor den nok en gang ble hyllet av alle og ble en stor seersuksess. Vi har lenge visst at en tredje sesong er på vei, og teamet har lovet at vi ikke trenger å vente like lenge på den som vi gjorde i de tre årene som gikk mellom de to første sesongene.

Og det ser ut til å være tilfelle, ettersom Netflix nå har kunngjort via Tråder at neste sesong har tittelen The Battle of Alabasta, med premiere i 2027. Vi vet ikke nøyaktig hvilken måned i året den kommer, men andre halvdel av året er kanskje mer sannsynlig, med tanke på at sesong to kom ut i mars 2026, og at det vanligvis tar minst ett år å filme, redigere og legge til effekter på strømmeserier med høyt budsjett. Vi tar imidlertid mer enn gjerne feil, for jo før, jo bedre... selvsagt.