One Piece sin andre sesong er i produksjon

HQ

Det tok ikke lang tid etter megadebuten og mottakelsen av Netflix' One Piece -filmatisering før strømmetjenesten ga grønt lys for en andre og tredje sesong, men det som har tatt litt lengre tid enn forventet, er å få på plass avtaler, manus og tidsplaner for å få mannskapet tilbake på innspillingsstedet i Sør-Afrika for å faktisk starte produksjonen av disse oppfølgingsepisodene. Heldigvis har det nå begynt.

Netflix har bekreftet at Straw Hat -mannskapet har ankommet Cape Town og er i gang med arbeidet med den andre sesongen. Det er ikke sagt noe om når denne sesongen vil debutere, men med tanke på at serien bruker mye spesialeffekter og har lange episoder, virker det mest sannsynlig med en premiere i 2025.

Gleder du deg til mer One Piece?