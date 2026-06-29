Onimusha: Way of the Sword Produsenten var «ganske overrasket» over den travle lanseringskalenderen i september

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Da Capcom offisielt kunngjorde lanseringsdatoen for Onimusha: Way of the Sword, fulgte en hel rekke utviklere etter og kunngjorde lignende lanseringsdatoer og -vinduer for sine titler – så mange at perioden mellom slutten av august og begynnelsen av november er stappfull av store utgivelser. Episenteret for det som kommer er september, spesielt den siste delen av måneden, da flere store spill står på programmet, ikke minst Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Minecraft Dungeons II, Hot Wheels: Infinite Rush og selvfølgelig også Onimusha. Siden så mye er proppet inn i et så trangt tidsvindu, er det tydelig at utgivere og utviklere har overrasket hverandre ved å velge akkurat denne perioden for å lansere spillene sine.

Dette er nå bekreftet av Capcom i et intervju med VGC, der produsenten av « Onimusha: Way of the Sword », Akihito Kadowaki, bemerket at de var «ganske overrasket» over det tettpakkede lanseringsvinduet i september.

«Vi ble ganske overrasket. Vi forventet nok at det ville komme mange titler i dette tidsvinduet, men vi ble likevel overrasket over å se akkurat hvor mange spill det faktisk var.»

Dette har imidlertid ikke endret Capcoms tillit til « Onimusha: Way of the Sword », da Kadowaki også uttrykte at «vi mener at hovedpersonen vår, Musashi, er et viktig salgsargument, sammen med tilfredsheten ved selve kampene. Issen-mekanikken, pareringene og alle disse elementene går sammen om å skape en virkelig unik og frisk opplevelse, så vi er ikke bekymret.»

Med tanke på hva som kommer, vil du kjøpe et eksemplar av Onimusha: Way of the Sword, eller vil du utforske noe annet?