Operation Highjump: The Fall of Berlin bekrefter samlerutgaven

Operation Highjump: The Fall of Berlin er en spansk tittel som hyller store arkadeklassikere som Metal Slug og Commandos, samtidig som den gir en moderne vri på "run and gun"-arkadesjangeren. Fra endeløse sidescrollende nivåer til bosskamper i fullskjerm, alt sammen som alltid akkompagnert av enorme eksplosjoner, flere fiender og endeløse våpen til karakterene våre. Operation Highjump er en av de titlene som alle som har vokst opp med arkadespill, garantert vil like. Denne tittelen har også Alfonso Azpiris siste omslag for videospill og musikk av Chris Huelsbeck (Turrican, The Great Giana Sisters, R-Type, Star Wars: Rebel Strike).

For de som ikke bare vil ha spillet, men også mye ekstra innhold, har Mansion Games, utviklerne, og Tesura Games nettopp kunngjort en samlerutgave av spillet sammen med en fysisk versjon for Nintendo Switch og PS5.

Du kan se alt innholdet i samlerutgaven på bildet nedenfor.

Og hvis du fortsatt er i tvil om denne tittelen, kan du sjekke ut intervjuet vårt med utviklerne her, der de forteller oss at denne tittelen er mye mer enn bare "å løpe og drepe".