oppdateringen tar sikte på å forbedre ytelsen på

Gearbox Borderlands 4mange rapporterte om dårlig teknisk stabilitet, alt til tross for et sterkt debutsalg. Etter nylig løfte om å kontinuerlig forbedre og forbedre spillet, har det nå blitt utgitt en oppdatering som skal forbedre stabiliteten på PC og samtidig knuse noen få bugs.

I henhold til hva oppdateringen 18. september løser, er de fullstendige notatene nedenfor.

Stabilitet:



Løst krasj knyttet til animasjonstilstander, lyd og kollisjonskontroller





Rettet opp diverse GPU-relaterte krasj



Spill og progresjon:



Løst et problem der belønningssenteret kunne slutte å fungere etter at du hadde gjort krav på belønningene i Gilded Glory Pack



Løst en progresjonsblokkering i oppdraget "Snakk med Zadra", der målet kunne mislykkes hvis spillerne gikk ut og startet på nytt midt i dialogen



Rettet "Eier ikke DLC"-advarsler som feilaktig ble vist på ikke-DLC-utstyr



Dette vil bli rettet på konsoller i løpet av de kommende dagene .



Bytte og gjenstander:



Oppdaterte plyndringspuljer slik at Gilded Glory Pack-våpen ikke lenger vises i standard kister



Gearbox brukte også denne oppdateringen som en mulighet til å dele hva noen av de ukentlige sluttspillalternativene er, inkludert at Shadow Pelt er Big Encore Boss, Shadow of the Mountain er Wildcard Mission, og Hellwalker vil være det Wildcard Mission Legendary Gear.