Oppenheimer passerer en halv milliard dollar i billettinntekter

Kinoen har vært i fyr og flamme den siste tiden. Meg 2: The Trench har hatt en overraskende stor åpningshelg, Barbie har passert milliardgrensen, og Christopher Nolans siste film, Oppenheimer, går også imponerende bra.

Som Box Office Mojo viser, har Oppenheimer nå passert en halv milliard dollar, og har steget til å bli 2023s syvende mest innbringende film. Med en så betydelig stigning i løpet av helgen vil det nok bare gå noen få dager før den slår det The Little Mermaid oppnådde på kino og blir årets sjette største film.

Når det gjelder Tom Cruises siste verk, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One. Selv om den filmen ikke har hatt det elendig på kino, har den nå falt bak Oppenheimer, til tross for at den hadde premiere over en uke før Nolans film, og er nå rundt 6 millioner dollar unna halvmilliarden.