Opplev racingfølelsen av The Crew Motorfest på kroppen takket være OWO

OWO Haptic T-shirt, som allerede tidligere har samarbeidet med Ubisoft om å lansere en spesialutgave med Assassin's Creed Mirage , tilpasser seg nå kjøringen og spenningen ved racing med The Crew Motorfest.

Begge selskapene har lansert OWO Haptic Gaming System x The Crew Motorfest Edition. Med ankomsten av spillets andre sesong vil betaversjonen av OWOs haptiske opplevelser bli implementert, for så å bli finpusset i løpet av de neste sesongene, og vil gjøre det mulig for spillerne å "føle hver eneste sving, akselerasjon og støt, og sette dem direkte i førersetet."

"Vi i Ubisoft Ivory Tower er begeistret over å samarbeide med OWO og tilby spillerne en forbedret spillopplevelse på The Crew Motorfest," sier Paul Narducci, Gameplay Director i Ubisoft. "Integreringen av OWOs haptiske system tilfører tittelen en ny dimensjon, forbedrer følelsene under løpene og fengsler spillerne med et realismenivå som virkelig gjør at denne spesialutgaven skiller seg ut. Vi gleder oss til å la spillerne fordype seg i spennende motorsport med magien fra OWO.

Denne eksklusive utgaven vil inneholde et fantastisk nytt OWO Skin som representerer den slående og originale designen til The Crew Motorfest, og vil være kompatibel med PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 og PS5.