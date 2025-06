Opptøyer i Los Angeles og portforbud truer klubb-VM og Gold Cup denne helgen

HQ

Protestene i Los Angeles mot Immigration and Customs Enforcement (ICE) og den voldsomme responsen fra president Donald Trump, som utplasserte 4000 soldater fra nasjonalgarden og 700 marinesoldater for å beskytte byen mot "en fremmed fiende", truer den fredelige feiringen av idrettsarrangementer som finner sted denne helgen: en av åpningskampene i FIFA Club World Cup (mellom Paris Saint-German og Atlético de Madrid, intet mindre) og, enda mer bekymringsfullt, åpningskampen i Gold Cup mellom Mexico og Den dominikanske republikk.

Gold Cup, som arrangeres annethvert år, er den øverste nasjonsturneringen i CONCACAF (Nord- og Mellom-Amerika og Karibia), og den første kampen finner sted på SoFi Stadium i Los Angeles. Det forventes over 70 000 tilskuere, de fleste av dem meksikanske eller dominikanske, noe som kan øke spenningen i forbindelse med protester mot de økende razziaene i deler av byen med stor latinamerikansk befolkning.

Etter en uke med protester er det portforbud i Los Angeles sentrum fra kl. 20.00 til 06.00, med arrestasjoner for alle som bryter portforbudet. Det påvirker også fans som reiser til Los Angeles for å se kampene i klubb-VM, og supporterorganisasjonen Football Supporters Europe (FSE) kritiserer bruken av politibrutalitet mot fredelige demonstranter og oppfordrer FIFA til å reagere mot USA, samtidig som de viser omtanke for alle fans som besøker byen for å se fotballkampene.