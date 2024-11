OpTic Gaming gjør store endringer i Halo Championship Series-laget sitt

HQ

OpTic Gaming OpTic Gaming har, sammen med FaZe Clan og Spacestation Gaming, vært en av de mest dominerende kreftene i konkurransesammenheng på Halo de siste tre årene. Laget vant en World Championship og flere Majors, samt tonnevis av premiepenger, men etter et par år utenfor tempoet til de to andre lagene, er OpTic klar til å gjøre en stor endring.

Laget har gitt slipp på tre av spillerne og hovedtreneren. Zane "Deadzone" Hearon, Tommy "Lucid" Wilson, Joey "Trippy" Taylor og trener Jason "Lunchbox" Brown forlater alle laget og etterlater bare (som det står) Matthew "FormaL" Piper på OpTics Halo vaktliste.

OpTic har egentlig ikke forklart avgjørelsen eller hva den planlegger å gjøre for sin fremtid i konkurransedyktig Halo, men uansett om det fortsetter i Halo esports eller ikke, vil minst to av denne vaktlistenes beste bli husket som All-Stars, da både FormaL og Lucid gjorde kuttet for Halo Infinite 2024-klassen.