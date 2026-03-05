Out of Sight får begrenset fysisk lansering på PS5 og Nintendo Switch

HQ

Utvikleren The Gang fortsetter å holde fansen interessert med sin stealth puzzle horror-eventyrtittel Out of Sight, alt ved å introdusere nye måter å utvide opplevelsen på. For det første, så snart neste uke, vil Stage Fright DLC gjøre sin ankomst på PC-, PS5- og Nintendo Switch -plattformer (med Xbox Series X / S som kommer på et senere tidspunkt), og denne ankomsten vil faktisk skje dagen før (eller i tråd med Switch-lanseringen) at Out of Sight får en begrenset fysisk debut også.

Den 12. mars kan vi forvente at tittelen får fysiske PS5- og Switch 1-utgaver, ideelt for alle samlere der ute som ønsker å legge til en boks til samlingen sin. Totalt vil det være 4,000 Switch-eksemplarer tilgjengelig (2,500 Standard Editions og 1,500 Deluxe Editions) pluss 3,000 PS5-eksemplarer, der hver fysiske versjon vil tilby hele spillet og Stage Fright DLC på sin respektive plate / kassett.

Deluxe-utgaven på Switch vil inneholde spillet og DLC pluss en selvlysende emaljenål av Teddy, en dobbeltplate med det originale lydsporet, fire spøkelsesbarn i papir, et A5-ark med selvlysende klistremerker, en A3-plakat i farger, og alt sammen i en eksklusiv muslingeskall-eske.

Nøyaktig lanseringsdato og -tidspunkt for den fysiske versjonen er satt til 12. mars kl. 18:00 GMT/19:00 CET. Kommer du til å legge Out of Sight til din fysiske samling?