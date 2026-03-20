Out of Sight: Stage Fright

Det var ikke helt feilfritt, men måten The Gang's Out of Sight lekte med perspektiv og serverte en ganske unik oppskrift på gåter på, var nok til å holde meg underholdt i den korte tiden det varte da jeg anmeldte grunnspillet for 10 måneder siden. Da jeg hørte at utvikleren hadde en "siste akt", om du vil, på trappene, ble jeg naturligvis nysgjerrig på hva denne utvidelsen ville by på, og hvordan den effektivt ville fungere som en avslutning på dette andrepersonseventyret.

Ja, ja, jeg bruker mye teatersjargong, men med god grunn. Stage Fright DLC for Out of Sight handler om å sette opp et teaterstykke som dykker ned i bakgrunnshistorien til et av åndebarna som er fanget i denne forskrudde herregården. Det er en kort opplevelse som du kan avslutte etter litt over en time (noe som gjør det til et sted mellom en tredjedel og en fjerdedel av lengden på hovedspillet), og det byr på tre kapitler med action der du utforsker en ny fløy av huset som Sophie og Teddy, unngår Clayton og samler inn de nødvendige gjenstandene for å fullføre forestillingen.

Fra et spillperspektiv ser vi på et veldig likt oppsett som i hovedspillet, der du jobber deg gjennom korridorer og unngår musefeller og andre farer som kan varsle Clayton om din tilstedeværelse, før du kommer til større rom der du må veksle mellom første- og andrepersonsperspektiv for å komme videre. Den samme logikken gjelder i og med at hovedpersonen Sophie er blind, men hun kan se gjennom "øynene" til bamsen sin, noe som betyr at du utforsker ved å holde bamsen tett inntil brystet til Sophie i førstepersonsspill, før du plasserer bamsen på bestemte steder for å få et CCTV-kameralignende utsyn som gjør at spillet nesten minner om gammeldagse skrekkprosjekter som Resident Evil, der du ser ting på avstand, men likevel kan bevege figuren i tre dimensjoner mens du ser ned på dem.

Dette premisset og muligheten til å veksle mellom perspektivene er det som gjør Out of Sight spesielt, ettersom gåtene og gameplayet egentlig er ganske enkelt og greit, men perspektivendringene gir det en ekstra dimensjon. Det skal også sies at Out of Sight og denne Stage Fright-utvidelsen ikke gjør så mye for å utfordre spilleren, ettersom løsningene på gåtene ofte er ganske enkle å finne ut av, og de marginalt mer komplekse problemene overlates til den håndfullen samleobjekter som kan oppdages. Riktignok kan dette være et inntrykk fra noen som har mye erfaring med skrekkspill og den typen gåter de presenterer, så mindre kjente fans kan finne gåtene en smule mer krevende, men uansett snakker vi ikke om intrikat kompleksitet på escape room-nivå her.

Stage Fright, som hovedspillet, er også ofte på sitt beste når vi bare får sette pris på atmosfæren og stemningen i det skumle herskapshuset, som aldri unnlater å sende en rystelse oppover ryggraden. Jeg synes imidlertid at denne utvidelsen mangler det samme bittet som noen deler av Out of Sight tilbyr, ettersom Clayton er en ganske dårlig stalker i denne DLC-en, og knapt noen gang utgjør en trussel mot spilleren, i motsetning til hans opptreden i kjernehistorien eller hvordan Lady Janna konstant truer utforskningen din. Mer frykt, et større fokus på å få spilleren til å føle seg urolig, ville ha kommet langt i Stage Fright, spesielt siden eventyret er over ganske raskt, noe som betyr at det ikke har samme tid til å sette opp minneverdige og større øyeblikk der mer står på spill.

Likevel, for et kort eventyr som du kan oppleve uten å måtte ha spilt hovedspillet, og som du kan få tak i for mindre enn £ 5, gjør Stage Fright DLC for Out of Sight nok til å underholde. Måten dette spillet leker med perspektivet på fortsetter å engasjere, og atmosfæren er kvelende nok til å holde på oppmerksomheten din, selv om det ville hatt godt av en mer aggressiv og proaktiv skurk. Til syvende og sist er det en passende avslutning på dette interessante skrekkeventyret.