Out of Sight vil også få en VR-versjon

Som en del av VR Games Showcase, utvikleren The Gang gjorde en opptreden for å avsløre at deres kommende mørke, atmosfæriske puslespilleventyr, Out of Sight, vil ikke bare lanseres som en PC-, PS5- og Xbox Series X / S-tittel. Prosjektet vil også få en virtuell virkelighetsversjon, som blir tilpasset av Flat2VR Studios og bare er kjent som Out of Sight VR.

Denne versjonen av spillet vil ta Out of Sights unike 2. personsperspektiv til nye høyder, slik at spillerne kan oppleve utfordringene til hovedpersonen Sophie fra en stadig mer oppslukende vinkel.

Denne VR-utgaven vil lanseres sammen med de tradisjonelle PC- og konsollversjonene en gang senere i 2025, og det vil først debutere på Steam VR før det også kommer en PS VR2- og Meta Quest 3/3S-utgave etterpå.

Med denne kunngjøringen i tankene kan du se den nye traileren for Out of Sight VR nedenfor, i forkant av ankomsten i år. For mer informasjon om Out of Sight, sørg for å sjekke ut vår tidligere rapport om spillets første kunngjøring.