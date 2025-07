Outriders 2 rapporteres å være et av de kansellerte People Can Fly-prosjektene

HQ

Det virket som om Outriders faktisk var en ganske stor suksess for utvikleren People Can Fly, så stor at arbeidet med å utvide universet med DLC og også en oppfølger raskt ble påbegynt. De siste årene har imidlertid ikke vært snille mot den polske utvikleren, og de har blitt tvunget til å si opp ansatte og kansellere kommende titler og titler i produksjon, hvorav en av disse angivelig er oppfølgeren Outriders.

I henhold til Insider Gaming, som bekrefter informasjon delt av TheThumbWars, sies det at Outriders 2 var et av de nylige kanselleringsofrene, da det var prosjektet kjent som Gemini.

Rapporten hevder at spillet fremdeles var i sin bevegelsesfangstfase tidligere i år og ikke var i noen form for å bli delt med publikum. Det tar likevel lang tid å lage spill, så dette er ikke en stor overraskelse, men det som er mer forvirrende er hvorfor denne nå etablerte IP-en endte opp med å bli lagt ned. Det er referanse til koblingen mellom utvikleren og dens Outriders publiseringspartner, Square Enix.

Dette stemmer noe overens med det faktum at den polske utvikleren permitterte ansatte og hermetiserte Gemini i forrige måned, sammen med en uttalelse som leste: "[People Can Fly har ikke blitt presentert for et] utkast til det påfølgende innholdstillegget til publiseringsavtalen som dekker vilkårene og betingelsene for ytterligere milepæler i Gemini-prosjektet, og mangelen på kommunikasjon fra utgiveren om hvorvidt de er villige til å fortsette eller avslutte Gemini-prosjektet."

Denne avgjørelsen kommer også etter oppsigelser i desember, da over 100 ansatte mistet jobben.