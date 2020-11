Outriders avslører alt om Technomancer-klassen og fremtiden

Som lovet fikk vi se den fjerde episoden av People Can Fly og Square Enix sin serie om Outriders i kveld, og den ga oss all informasjon om den fjerde og siste klassen i spillet, hvilke planer de har etter lansering og hvordan modifisering/Crafting-systemene fungerer. Her er en kort oppsummering.

Som vi gikk noen glimt av i august kalles den siste klassen Technomancer, og er spesielt passende for de som liker sniping, å fryse fiender og lege partnere. Klassen har tre dogmer: Ordnance, Gadgets og Decay, og vil ha åtte typer krefter. Fem av disse ble vist frem i kveld:



Tool of Destruction er en ferdighet som lar deg veksle mellom en mitraljøse og rakettkaster.



Fixing Wave er klassens eksklusive lege-evne som vil friske opp både partnere, nedtellingen av ferdigheter og selvsagt deg selv.



Pain Launcher fyrer av en rakett som vil gjøre stor skade over et større område



Blighted Turret er en automatisk turret som forgifter fiender den treffer.



Cold Snap fryser fast fiender den treffer slik at dere får noen sekunder på å enten gjøre mye skade eller stikke av.



Sendingen avslørte også at Technomancerens tre ferdighetstrær kalles Pestilence, Tech Shaman og Demolisher. Disse vil du i kjent stil kunne endre på når du vil for å prøve ut andre kombinasjoner og spillestiler.

Med tanke på hva slags spill dette er venter det selvsagt også mer etter lansering. Her kalles disse utvidelsene Expeditions, og er oppdrag til nye områder fullstappet med utfordrende fiender og nye mekanikker. Det vil allerede finnes fjorten av disse i spillet når det lanseres, så vi får en god indikasjon på ulike vanskelighetsgrader og spesielle belønninger fra første stund. På toppen av det hele får du jo en glimrende mulighet til å forbedre våpnene du allerede har også slik at du til slutt oppnår maksnivået på 30.

Når det kommer til å skape og modifisere våpen og rustninger er det en rekke muligheter. For eksempel kan du modifisere et våpen slik at det fryser fiender det treffer eller forbedre de grunnleggende egenskapene. Du må bare huske å tenke over hva du gjør, for det krever ressurser både å oppgradere våpen og modifisere dem.

Om dette høres bra ut kan du merke deg at Outriders kommer til PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC og Stadia den 2. februar. Kjøper du spillet til dagens konsoller vil du få det til de neste når du eventuelt kjøper dem, og da fortsette å spille med vennene dine takket være cross-play. Ved å forhåndsbestille får du også tilgang til kosmetikkpakken Hell Riders. Med det sagt er det også viktig å minne dere på at spillet ikke vil ha noen mikrotransaksjoner.

Du kan se hele sendingen selv under.