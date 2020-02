Du ser på Annonser

Tidligere denne måneden ble Gamereactor invitert til et Outriders-event i Warszawa, Polen. Dette er hjemstedet til det store, ambisiøse studioet People Can Fly, som tidligere har gitt oss ganske store spillopplevelser som Gears of War: Judgment og særlig Bulletstorm. Deres nye spill er både en forlengelse av deres arv, og noe helt, helt nytt. Her snakker vi om et tredjepersonsskytespill med en rekke RPG-elementer blandet inn, i en postapokalyptisk science fiction-verden med mulighet for å samarbeide online med to andre spillere. Vi fikk muligheten til å bli kjent med det over en tre timers økt, som ga oss en bedre forståelse av spillets historie og mekanikker.

Outriders finner sted i et univers hvor Jorden har blitt redusert til en nærmest apokalyptisk tilstand, som er et resultat av menneskehetens egne kriger og overdrevne forurensning. For å sikre at menneskeheten overlever har rundt en halv million mennesker blitt transportert over på et gigantisk romskip ved navn Flores, en slags ark. Kun de klokeste og dyktigste menneskene har fått bli med ombord på Flores. Her blir borgerne trent opp som ingeniører, doktorer, arkitekter og forskere. De som beskytter dem er tidligere leiesoldater som går under navnet Outriders.

Under vår preview-økt fikk vi muligheten til å spille spillets prolog, samt de første par kapitlene i historien. Når spillet starter befinner Flores-romskipet seg langt hjemmefra, faktisk har det som oppgave å finne et nytt hjem til menneskeheten, og etter en rekke tester, vurderes det at planeten Enoch kan tjene som et nytt hjem for arten. Det første oppdraget er altså den første landingen på Enoch, hvor du, som en del av fortroppen, skal vurdere om planeten er så bra som scanningene viste. Flores kretser rundt planeten, og venter på at du utfører oppdraget så kolonistene kan bosette planeten.

I det vi lander på Enoch slår det oss øyeblikkelig hvor mye omgivelsene minner om de man kan finne på Jorden. Gigantiske trær reiser seg i bakgrunnen, vi krysser små elver og i horisonten skråner høye platåer og brede savanner. Det er til og med områder dekket av blomster. I det vi krysser en liten elv ser vi en gruppe hyene-aktige vesener som spaner rundt uten å legge merke til oss, og over oss flyr gigantiske fugler. Det likner Jorden, men det er et fremmed sted, ingen tvil om det.

Vi er sendt hit for å hente informasjon fra en probe sendt fra Flores, men herfra tar historien en drastisk vending. I stedet for å sende data til Flores, så mottar den et mystisk signal fra Enoch, en planet som tilsynelatende skulle være ubebodd og øde. Plutselig er det masse støy, og vrakrester reiser seg fra jorden, og samler seg til det vi nå vet kalles "The Anomaly", som har sendt det mystiske signalet. Til tross for flere advarsler fra soldatene på Enoch, så velger kolonistenes kommandør likevel at de skal lande på planeten og i samme øyeblikk overveldes vi av Anomay-maskiner, og det resulterer i en skuddveksling uten like. Menneskeheten er ikke velkommen, og i det vi prøver å komme i sikkerhet dytter en av Outriderne oss inn i en cryo-pod, og der slutter prologen.

30 år senere blir historiens hovedperson vekket fra cryo-dvalen av en rekke bevæpnede skikkelser. De ser ut til å hate oss av den grunnen at vi er en av de siste Outriders, og derfor hiver de oss på et kjøretøy og kjører oss tvers over et øde landskap med en stor krig raserende rundt oss, med døde kropper overalt. Det grønne landskapet og de flotte dyrene er vekk, og i stedet er det masse bunkere, våpen, underjordiske tunneler og andre krigsrelaterte strukturer. Hovedkarakteren og spilleren er like forvirrede på dette punktet. Dermed møter vi noen gamle Outridere som har levd gjennom de siste 30 årene, og vi begynner å lære mer om hva som har skjedd.

Det viser seg at de landet Flores, men koloniseringen har resultert i konflikter og krig, og samtidig dikterer tilsynelatende Anomaly alt av det daglige livet på Enoch. Anomaly har sørget for at noen mennesker har mottatt mystiske krefter, deriblant vår hovedperson. Disse heter "Altered", og ser ut til å dominere krigene på Enoch.

I følge utviklerne får spillerne vite mer om hvordan Enoch endte opp slik i løpet av spillet. Vi synes historien virker interessant på mange måter, og vil vite mer om hvordan kolonistene endte opp med å slåss mot hverandre. I slutten av økten fant vi også ut at det er en ekstremt mektig Altered som er en fare for alle på Enoch. Vi er spent på å se hvordan historien utvikler seg. Men vi må si at det var gameplayet som interesserte oss mest.

Kampene i Outriders er like mørke, brutale og direkte som Enochs atmosfære. Det hele dreier seg om en kombinasjon av våpen og dine Altered-krefter. Når det kommer til sistnevnte varierer de utifra karakterklassene du velger. Vi ble kjent med tre av dem i løpet av vår tid med spillet. Vi styrte en ildkastende sniper-Pyromancer, snek oss forbi fiendene som Trickster og var en slags menneskelig stridsvogn som Devastator. Hver eneste klasse kan låse opp ekstra evner, og spesialisere disse gjennom deres dedikerte ferdighetstre, som utbygges igjennom totalt 40 nivåer. I co-op er det plass til tre spillere, som betyr at det her er viktig å velge de riktige kombinasjonene. Dessverre er det ingen lokal co-op.

Våpnene føles som de man finner i Gears of War-serien. Det er maskingevær, pistoler, rifler, hagler og de byr alle på blodig action, hvor kroppsdeler skytes av fiendene. Våpnene er kanskje ikke superinnovative, men de er morsomme å leke med, langt bedre enn dem i Anthem for eksempel.

Du har en egen knapp til å gå i dekning, men du oppfordres til å spille aggressivt ved hjelp av evner som kaster deg tvers over slagmarken. Se det som en slags kombinasjon av Devil May Cry 5 og The Division 2, hvor situasjonen ofte krever aggresjon og direkte konfrontasjon med fiendene, men hvor det samtidig kan være behov for å gå i dekning sammen med dine kompanjonger, og finne ut av hva neste trekk skal bli. Det er samtidig her du må tenke på hvilke kombinasjoner av angrep som vil være smart.

Både våpen og rustninger kan tilpasses mekanisk og visuelt, og det ser ikke ut til at People Can Fly holder noe tilbake, for vi så bilder av rustninger dekket av knokler, og en laget av tre. Utviklerne fortalte oss da også at våpnene blir mer "twisted" gjennom spillet. Selv om den delen vi opplevde var ganske lineær vet vi at Outriders blir et "loot-hunting game", og det ser i det minste ut til at hver eneste rustning og hvert eneste våpen skiller seg utrolig mye ut.

Å navigere seg rundt på Enoch skjer litt på samme måte som i Destiny, hvor det er en base hvor du tilpasser din karakter, og derfra kan du dra ut på diverse oppdrag. I starten er denne basen en lastebil som du kan tilpasse visuelt, men det vil trolig endre seg senere i spillet. Det er viktig å slå fast at Outriders ikke har en åpen verden. Det er et hovedoppdrag, sideoppdrag og basen, og selv om du opplever frihet innenfor hvert oppdrags ramme, så er det altså et lineært spill. Det betyr ikke at spillet er kort, for det vil trolig ta rundt 40 timer å gjennomføre hovedoppdraget, og sideoppdrag er det masser av. Spillet byr også på et World Level-system, som parallelt med at din karakter øker i nivå, øker vanskelighetsgraden på fiendene rundt deg, og dermed også belønningene du får av å drepe dem. Fra menyen kunne vi se at det kommer til å være minst 81 forskjellige fiendetyper i Outriders.

Du ser på Annonser

Ut ifra hva vi har sett er Outriders slett ikke den Live Service Destiny-klonen vi fryktet, men snarere en relativt unik science fiction-kreasjon med en lineær historiefortelling, spennende evner, masser av innhold og en flott, unik verden å utforske. Vi var ganske skeptiske, men nå gleder vi oss bare.