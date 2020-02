Outriders' hovedhistorie er over 40 timer lang

Da vi nylig tok en tur til Polen for å prøve Outriders, som du kan lese alt om i vår preview, fant vi ut at spillet faktisk ikke er en Live Service-tittel, som det så ut som, men heller en stor og lineær opplevelse. At spillet er lineært betyr likevel ikke at det er kort. Overhodet ikke.

Som det kommer frem i vår preview bekreftet representanter fra People Can Fly overfor Gamereactor at bare hovedhistorien alene vil ta omtrent 40 timer å gjennomføre.

I tillegg til det kommer det masser av sideoppdrag som vil distrahere deg, samtidig med at det finnes forskjellige utfordringer du kan gjennomføre, så det blir uten tvil et ganske langt spill.

Om du har lyst til å se det i aksjon, så kan du sjekke ut gameplay nedenfor.