Outriders krever ikke stort av PCen din

People Can Fly og Square Enix bestemte seg for å utsette Outriders i forrige uke, men siden de i samme slengen annonserte en demo har vi allerede nå fått PC-kravene og...

I oktober bestemte People Can Fly seg for å utsette det interessante Outriders til februar, men selvsagt har oppsvingen til Covid-19 påvirket dem også. Nå har utviklerne...

Som lovet fikk vi se den fjerde episoden av People Can Fly og Square Enix sin serie om Outriders i kveld, og den ga oss all informasjon om den fjerde og siste klassen i...

Denne torsdagen sender Square Enix og People Can Fly den fjerde og siste Outriders-sendingen innen lanseringen av spillet. Denne gangen får vi en nærmere titt på...

Outriders utsettes til februar i trailer

den 8 oktober 2020 klokken 18:17 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Outriders var et av de første spillene som ble annonsert til PlayStation 5 og Xbox Series, så det var ingen tvil om at gjengen i People Can Fly ønsket å lansere spillet...