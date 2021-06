Outriders sin gavepakke er klar

Square Enix og People Can Fly har opplevd såpass stor suksess med Outriders at de allerede har sagt at spillet er starten på en ny franchise for dem. Dette til tross for store tekniske problemer i starten. Faktisk var problemene såpass store at de for to måneder siden fortalte at vi skulle få noen goder som kompensasjon. Nå er disse klare.

Så lenge du spilte Outriders før den 11. april skal det nå vente et legendarisk våpen den mest erfarne karakteren din ikke har fra før, en mengde titan som passer til nivået den er på og den nye "Frustration"-emoten. Som om det ikke var nok har de gjort slik at rustninger gir langt helse og en rekke ferdigheter er langt sterkere, noe som blant annet vil gjøre Devastator-en min meget effektiv siden blant annet Reflect Bullets og Impale er mye bedre. Du kan finne nærmere informasjon om alle forbedringene her.