Outriders Utvikleren People Can Fly rammes av oppsigelser

2023 var et elendig år for oppsigelser i videospillbransjen, da tusenvis av mennesker mistet jobben. Men 2024 ser allerede ut til å bli et verre år, for til tross for at vi fortsatt er i januar, nærmer vi oss 50 % av det totale antallet oppsigelser som ble foretatt i løpet av kalenderåret 2023.

Etter at Riot har sagt opp 11 % av arbeidsstokken (over 500 ansatte), har Kotaku nå rapportert at Outriders utvikleren People Can Fly også har måttet si opp over 30 ansatte.

Når det gjelder hvordan dette vil påvirke studioets utviklingspipeline, bemerkes det at kuttene bare er relatert til det kommende Square Enix-publiserte Project Gemini, som også ser ytterligere 20 ansatte knyttet til dette prosjektet flyttet til et annet prosjekt i selskapet.

Vi nærmer oss nå 4 000 tapte arbeidsplasser i spillbransjen bare i 2024.