Overwatch 2 og andre Blizzard-spill er på vei til Steam

Det faktum at Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King har blitt forsinket, betyr ikke at vi må vente spesielt lenge på at mange av Blizzards spill blir tilgjengelige for flere spillere.

Blizzard har annonsert at Overwatch 2 kommer til Steam når spillets Invasion-sesong starter 10. august, og at enda flere av spillene deres vil komme til Valves plattform i fremtiden. De som spiller spillet på Steam må fortsatt bruke en Battle.net-konto, men det er det eneste forbeholdet.

Hvilke andre Blizzard-spill vil du se på Steam?