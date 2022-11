Overwatch 2s Ramattra blander Doomfist og Reinhardt i gameplaytrailer

HQ

Tidligere denne uken fortalte Blizzard at de kommer til å avsløre mye om hvordan den nærmeste fremtiden ser ut for Overwatch 2, og i kveld er det tid for første godbit.

Tre uker etter å ha annonsert at Ramattra blir den første nye helten etter lansering for Overwatch 2 når andre sesong starter den 6. desember har vi fått en gameplaytrailer som viser hva den kommende tanken. Enkelt sagt kan man vi at Ramattra er en blanding av Reinhardt og Doomfist. Førstnevnte siden han kan skyte ut et lignende skjold for å beskytte både seg selv og andre. Om du har lyst å gjøre mer skade er det bare å endre over til Nemesis-formen som lar deg spinnerundt som en slags tornado, skyte kraftbølger ut av nevene og bruke Ultimate-n som sender ut nanoboter som både gjør mye skade og reduserer hvor mye skade fiender gjør.