Overwatch Champions Series kunngjør 2026 partnerlag, et Overwatch League-ikon kommer tilbake

Kanskje det største tapet som Overwatch esports-scenen så da Overwatch League ble lagt ned, var forsvinningen av de forskjellige merkevarelagene. Noen overlevde denne rensingen, men de fleste andre gjorde det ikke, og det er det som gjør de siste nyhetene enda mer spennende.

I løpet av World Finals -helgen (som Twisted Minds vant) avslørte Blizzard partnerlagene for 2026 Overwatch Champions Series, spesielt for organisasjonene i Nord-Amerika, EMEA og Asia. De kinesiske lagene vil følge på et senere tidspunkt, og det samme vil det offisielle formatet og tidsplanen for sesongen, noe som betyr at vi for øyeblikket bare vil fokusere på de bekreftede organisasjonene.

For dette formål, for EMEA, forvent å se Twisted Minds, Virtus.pro, og Team Peps, for Asia vil du komme over T1, Team Falcons, Crazy Raccoon, og Zeta Division, og for Nord-Amerika Team Liquid, Spacestation, Disguised, og Dallas Fuel vises. Jepp, den tidligere OWL-franchisen er satt til å komme tilbake, tilsynelatende som Envys tilstedeværelse i esport.

Utover dette er den andre store endringen som er lagt merke til at et Pre-Season Bootcamp -arrangement vil skje i Sør-Korea i februar, med dette som bringer de forskjellige samarbeidspartnerne sammen for en "intens uke med forberedelse og trening for sesongen," hvor de vil få "eksklusiv tidlig tilgang til den kommende konkurransedyktige bygningen, delta i daglige scrims og samarbeide direkte med andre lag og trenere fra det bredere Overwatch-konkurransesamfunnet i Korea."

Vi forventer snart flere nyheter og informasjon om 2026 OWCS-sesongen.