For tre uker siden fortalte Aaron Keller, Overwatch sin nye "Game Director", at spillet straks ville støtte cross-play og hva vi måtte gjøre for å kunne ta nytte av dette. Nå har dagen kommet.

Blizzard bekrefter nemlig at Overwatch nå støtter cross-play, noe som betyr at PC-, PlayStation-, Xbox- og Nintendo Switch-eiere kan spille med og mot hverandre. Vi har også fått en kort trailer som viser akkurat hva som må gjøres for å åpne for muligeten. Nærmere informasjon finner du i linken øverst.