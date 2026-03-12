Overwatch-skaper avslører hvorfor han forlot Blizzard etter 19 år, sjefens krav var helt urimelige

HQ

Da Jeff Kaplan, skaperen av blant annet Overwatch, plutselig bestemte seg for å forlate Blizzard for noen år siden skapte det stor oppstandelse i bransjen. Nå forteller han mer om dette i et nytt intervju med Lex Fridman, og avslører hva som egentlig lå bak avgjørelsen, som ifølge ham selv i stor grad skyldtes hvor mye Blizzards interne kultur hadde endret seg og den nærmest vanvittige jakten på "mer penger".

Kaplan jobbet i Blizzard i nesten to tiår og var en av drivkreftene bak suksesser som World of Warcraft og ikke minst Overwatch, der han i mange år fungerte som spillets ansikt utad.

I et intervju forteller Kaplan at en spesielt høyprofilert hendelse ble et vendepunkt. Under et møte med en Blizzard-leder fikk han beskjed om at hvis Overwatch ikke nådde visse økonomiske mål, ville så mange som tusen ansatte miste jobben, og at det hele ville være hans feil.

"Det som til slutt ødela meg og min Blizzard-karriere, var at jeg ble kalt inn på økonomidirektørens kontor, og han satte meg ned og sa - han ga meg en dato som på den tiden var 2020 og skulle gli til 2021, men på den tiden var det 2020 - og han sa: "Overwatch må tjene [redigert] i 2020, og hvert år etter det må vi ha en tilbakevendende omsetning på [redigert]", og så sier han til meg: "Hvis vi ikke klarer [redigert], kommer vi til å si opp 1 000 personer, og det er ditt ansvar.' Og det var det største f**k you-øyeblikket jeg har hatt i min karriere, det føltes surrealistisk å være i den tilstanden."

Etter at han forlot Blizzard, har Kaplan holdt en svært lav profil og jobber for tiden med et nytt prosjekt med Wild West-tema.