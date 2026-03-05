Overwatchs neste samarbeid bringer Nier: Automata tegn til spillet

HQ

I tråd med ankomsten av Overwatchs første sesong av 2026, så vi det enorme Hello Kitty-universet krysse over med helteskytteren for en skifer med kosmetikk som fikk Juno til å ligne den ikoniske karakteren, men som også inkluderte alternativer for Lucio, Widowmaker, Kiriko, D.Va og Mercy.

Det neste samarbeidet har nå blitt kunngjort, og dette ser Overwatch komme sammen med en annen stor spillserie, da verdenen til Nier: Automata kommer til helteskytteren for et Project YoRHa-samarbeid.

Crossoveren debuterer 10. mars, men når det gjelder karakterene som får hengivne skinn med Nier-tema, er de tilsynelatende som følger :



Kiriko som 2B



Mercy som en YoRHa-kommandør



Lifeweaver som Adam



Wuyang som 9S



Vendetta som A2



Forvent mer om dette snart etter hvert som samarbeidet kommer nærmere og nærmere lansering.