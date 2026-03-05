nyheter
Overwatch
Overwatchs neste samarbeid bringer Nier: Automata tegn til spillet
Den siste kosmetiske crossoveren bringer 2B og gjengen til helteskytteren.
HQ
I tråd med ankomsten av Overwatchs første sesong av 2026, så vi det enorme Hello Kitty-universet krysse over med helteskytteren for en skifer med kosmetikk som fikk Juno til å ligne den ikoniske karakteren, men som også inkluderte alternativer for Lucio, Widowmaker, Kiriko, D.Va og Mercy.
Det neste samarbeidet har nå blitt kunngjort, og dette ser Overwatch komme sammen med en annen stor spillserie, da verdenen til Nier: Automata kommer til helteskytteren for et Project YoRHa-samarbeid.
Crossoveren debuterer 10. mars, men når det gjelder karakterene som får hengivne skinn med Nier-tema, er de tilsynelatende som følger :
- Kiriko som 2B
- Mercy som en YoRHa-kommandør
- Lifeweaver som Adam
- Wuyang som 9S
- Vendetta som A2
Forvent mer om dette snart etter hvert som samarbeidet kommer nærmere og nærmere lansering.