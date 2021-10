Oxenfree II: Lost Signals - Utviklerpresentasjon

Akkurat som forgjengeren er Oxenfree II: Lost Signals et grafisk eventyr som lever av samtaler, sparsomt brukt musikk og avgjørelsene vi tar. Night School Studios blander en kompleks og overnaturlig fortelling med enkle puzzleelementer for å bygge en scene der spillets historie og karakterene utvikler seg sakte over tid. Mesteparten av tiden går vi fra ett punkt til et annet, mens vi lytter til det som virker som en endeløs strøm av tanker fra vår hovedperson eller partiet deres. Fra et interaktivt synspunkt er ikke studioets spill et spesielt spennende tidsfordriv, men fansen setter pris på fortellerkunnskapen til indie-teamet, som har produsert noen av de mest troverdige samtalene mellom videospillfigurer før.

Etter det spritdrevne helvete til Afterparty (som ikke klarte å gripe spillerne på samme måte som det opprinnelige Oxenfree), vender Night School Studios tilbake til det uhyggelige mysterieriket med Oxenfree II: Lost Signals. Spillet starter fem år etter californernes første store hit, og tar oss til Camena, som ikke er langt fra Edwards Island (stedet i det første spillet). Denne gangen kontrollerer vi naturforskeren Riley Poverly, som har dratt til dette stedet for å undersøke unormale radiofrekvenser.

I en stund nå har Camena vært plaget av uforklarlige elektriske forstyrrelser, som selvfølgelig er mer enn hva det først ser ut til. Det viser seg at en ond kult kalt "Parentage" opererer i den lille byen, og tilhengerne av denne skaper trøbbel. De vil bruke det tenåringen Alex og vennene hans slapp løs i det første Oxenfree for å bringe ut en usikker endring som kanskje ikke bare påvirker de få menneskene som bor på dette stedet. Etter presentasjonen gjorde utviklerne det klart at spillere ikke trenger å spille det første Oxenfree for å forstå Lost Signals. Selv om det sannsynligvis vil være referanser å finne, er kunnskapen fra forrige del ikke nødvendig for å følge denne nye historien, sa studioleder og medgründer Sean Krankel.

HQ

I motsetning til de tidligere verkene av Night School Studios, sentrerer Oxenfree II: Lost Signals rundt en litt eldre rollebesetning. Riley er en kvinne i trettiårene som bekymrer seg for fremtiden sin akkurat som Alex eller Milo og Lola gjorde i forgjengeren. Også hun søker svar på spørsmålene sine, slik de fleste av oss gjør. Men når hun får vite hva som ligger bak de nåværende fenomenene og at det er mennesker som er interessert i å gjøre situasjonen enda verre, bestemmer hun seg for å handle. Usikkerhet kan være skremmende for noen som har noe å tape, men frykten for å gi opp kontrollen over sin egen fremtid, muligens miste sin uavhengighet for å handle fritt, kan også være en god motivator.

Night School Studios ønsket å vise oss hvordan Oxenfree II: Lost Signals fungerer i en spillpresentasjon. På dette punktet hadde Riley vært på Camena en stund allerede og klarte å behandle situasjonen hun befinner seg i. Sammen med en kollega ved navn Jacob drar den unge kvinnen ut for å utforske en gruve. Utstyrt med profesjonelt klatreutstyr som tidligere ble funnet, påtar duoen den vanskelige nedstigningen og klatrer til slutt ned i den gamle gruven. Etter kort tid befinner de seg foran en avgrunn som de ikke kunne bygge bro over, men i stedet for å begynne på veien tilbake, bestemmer begge seg for å lete etter en alternativ rute som leder enda dypere inn mørket.

I bunnen finner vi et tidssår som vi kan få til å resonere ved å bruke visse radiofrekvenser. Ekkoet utvides og åpner en portal som tar oss til år 1899. På denne tiden er den gamle gruven fortsatt i drift, og det er også noen av verktøyene som ble lagt igjen. For eksempel er det en funksjonell heis som vi bruker for å få Jacob til utgangen. Men kort tid etter at heisen nådde målet, begynner gruven å riste og fallende steiner truer med å begrave Riley under dem. Hun må løse et plattformpuslespill for å ta igjen Jacob før hulen kollapser over hodet hennes.

Det som gjorde denne scenen så spesiell er den forsiktige bruken av musikk. Å justere heisen til riktig høyde slik at Riley kan bruke den som en midlertidig plattform er noe vi har sett hundrevis av ganger i spill som dette, men på grunn av den milde synthlyden som endrer seg fundamentalt og plutselig kommer i forgrunnen, får denne scenen enorm kraft. Så snart rystelsen startet begynte en gjentakende sekvens av noter å avspilles, og med hvert av Rileys trinn ble ytterligere elementer innlemmet i melodien, noe som ga dette lette puslespillet en imponerende, drivende intensitet. Demonstrasjonen vår avsluttet på dette tidspunktet.

Noen få scener tidligere, på vei inn i den mørke gruven, ble Riley kontaktet via radio av en fremmed som spurte oss om en tjeneste. Det var forskjellige alternativer å velge mellom for hvordan hun kunne ha håndtert situasjonen, og alle disse små mikrobeslutningene skal ha innvirkning på spillet, ifølge Night School Studios. Vi påvirker mellommenneskelige relasjoner, kan lære noe om bakgrunnshistoriene til de forskjellige aktørene, og hvis vi velger feil svar, kan vi til og med blokkere alternativer som ikke lenger er tilgjengelige fra dette punktet. Når det gjelder den ukjente innringeren måtte vi ta en liten omvei for å tjene tilliten til den lokale fiskeren, som kanskje eller ikke kan gi interessant informasjon om regionen.

Ifølge Night School Studios vil ruten Riley og Jabob tar for å komme til neste reisemål ha stor innvirkning på spillet. Hvis vi tar en omvei kan det hende vi støter på visse karakterer (det være seg personlig eller via radio), som vi ellers ville ha gått glipp av. Dessverre kunne jeg ikke finne ut eksakt hvilken effekt dette har på spillet, men utviklerne ga et annet eksempel som illustrerer virkeligheten av valgene: På et tidspunkt kan Riley prøve seg på et risikabelt hopp over en avgrunn som kan spare Jakob for en vanskelig omvei. Oppførselen vår i denne samtalen kan få Jakob til å gjøre narr av oss eller bekymre seg for vår velvære, så det påvirker vårt forhold til ham.

HQ

Vi har ikke sett mye til Camena ennå, men det ser ut til å være et stort sted med noen komplekse omgivelser. I den mørke gruven gikk utviklerne ensomt ned i avgrunnens mørke, som jeg knapt klarte å tyde i pikselgjørmen på skjermen min. Jeg vil ikke utelukke at nedsatt synlighet også skyldtes internettforbindelsen min, fordi spillpresentasjonen ble gjort via en livestream. Visuelt ser Oxenfree II: Lost Signals redusert og mindre på trengende ut enn Afterparty. Spillet virker veldig jordnært ut i fra det jeg har sett, og det ser ut til å være tro mot det sentrale radiotemaet.

I en scene avbrøt en visjon en tilfeldig samtale mellom Riley og Jacob for å presentere spillerne en dramatisk fantasi. I en annen situasjon ringer noen som hevder å kjenne Riley godt, men dette ser ut til å være første gang Riley hører stemmen til denne fyren. Disse scenene skal forvirre og forstyrre oss, men Riley reagerer knapt på dem. Stemmeskuespilleren hennes snakker ganske rolig etter å ha fått så forvirrende meldinger, som noen ganger ikke helt passer situasjonen. Jeg er nysgjerrig på å se hvordan dette fungerer i resten av spillet, for ellers ser det ut til at stemmeskuespillerne leverer en tilfredsstillende prestasjon.

Oxenfree II: Lost Signals kan likne en del på forgjengeren, siden Night School Studios bygger mye på opprinnelsen mens de gjentar og utvider de styrkene. Å høre på de uformelle samtalene mellom Jacob og Riley og hvor godt de tilpasser seg situasjonen de to befinner seg i, føles bra, men de mystiske innringerne og denne merkelige visjonen var litt for tvunget for min smak. Jeg er optimistisk om at de kan bidra til å løfte mysteriet om Camena enda mer, hvis studioet håndterer disse elementene varsomt. Dette krever en spesiell redaksjonell ferdighet, som High School Studios allerede har vist flere ganger før.