Pacific Drive er nå en millionselger

Utvikleren Ironwood Studios har nå avslørt at bileventyret Pacific Drive har passert en imponerende milepæl og blitt en millionselger. Spillet har oppnådd bragden i løpet av sitt første år, men bare så vidt, siden det debuterte 22. februar 2024.

Spillet ble skapt av et team som spenner over mindre enn 20 ansatte, og denne suksessen betyr at vi kan forvente mer fra Pacific Drive i fremtiden, ettersom en kommende utvidelsespakke er på vei og lover å være den "største" hittil.

Med denne milepælen i tankene, hvis du ikke har hatt sjansen til å oppleve Pacific Drive ennå, må du huske å lese vår anmeldelse av spillet for å se om det er et spill som er verdt å bruke tiden din på.