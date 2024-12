Pacific Drive får en TV-filmatisering

HQ

Pacific DriveIndie-overlevelsesspillet fra Ironwood Studios har blitt plukket opp for en TV-serieadaptasjon. Serien utvikles av James Wans Atomic Monster, og vil bli produsert sammen med The Menagerie Productions.

Som rapportert av Variety, har showet ennå ikke blitt plukket opp av et nettverk eller en streamingplattform. Wan er mest kjent for sin skapelse av Saw- og Conjuring-universene. Mens Aquaman-filmen hans ble møtt med en lunken mottakelse, ser det ut til at han vil vende tilbake mer til skrekk med overlevelsesspillet Pacific Drive.

Pacific Drive er et overlevelsesspill der du og bilen din prøver å overleve en fiendtlig eksklusjonssone. Det viste seg å være svært populært, med over en halv million solgte eksemplarer og en nominasjon for beste debutindiespill på The Game Awards i år.