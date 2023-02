Pacific Drive: Hands-off titt på det kommende Road-lite-spillet

HQ

I fjor, etter at sommerens ståhei var over, avslørte Ironwood Studios sitt kommende videospill. Dette prosjektet er ulikt mye som er på markedet i dag, da det kombinerer overlevelsesmekanikk med en førstepersons kjøresimulator. Alt i en verden som er basert på og ligner den nordvestlige regionen i Stillehavet i Nord-Amerika. Kjent som Pacific Drive, med tittelen planlagt å lansere i år, har jeg nylig hatt sjansen til å sjekke ut dette spillet som en del av en hands-off-presentasjon ledet av utviklerne.

Men før jeg går inn på hva som ble vist og hvordan Pacific Drive fungerer, la oss snakke litt om historien og hva spillet ber oss om, for det er et ganske unikt premiss.

Tanken er at du drar til en region i USA (Olympic Peninsula) for å utforske et inngjerdet område av landet som har blitt utsatt for alle slags farlige nye prototypeteknologier, og gjør det til et farlig miljø. Når du stikker nesen inn i den såkalte Exclusion Zone blir du stengt inne, og må deretter finne nødvendige verktøy og gjenstander for å forsøke en flukt, noe som vil kreve å utforske dypere inn i det stadig mer forræderiske området. Og det er her kjøremekanikken og overlevelseselementet trer i kraft, da du snart kommer over en skadet, men fungerende stasjonsvogn, som du bruker til å dra på ekspedisjoner, alt for å lære mer om Exclusion Zone og for å skaffe gjenstander og ressurser som er nødvendige for å oppgradere denne bilen og bensinstasjonen som du har omgjort til et hovedkvarter.

Som du kan se er tanken bak Pacific Drive ganske grei. Det er når man ser på hvert av spillelementene at ting begynner å bli mer komplekse. Som vist i hands-off-økten er bildelen mer enn bare akselerere og bremse, for her må du faktisk må koble på håndbrekket manuelt, åpne dører, slå på vindusviskere om nødvendig, og så videre, noe som betyr at det er litt utfordrende å komme inn og ut av stasjonsvognen. For å legge til dette på bilfronten, må du forbedre og oppgradere bilen din ved å montere bedre motor, forskjellige dekkforbindelser, kraftigere støtfangere og en rekke andre forbedringer som alle kommer fra å samle materialer på ekspedisjoner og deretter manuelt oppgradere dem når de er tilbake i garasjen.

I ekspedisjonenes ånd lurer du kanskje på hvordan dette fungerer. På en roguelite måte plotter du en sti på et kart, som deretter tar deg til ett (eller flere) respektive åpne områder. Når du er her kan du reise rundt som du vil, og kan fullføre alle slags oppgaver, inkludert bruk av sager og andre verktøy for å skrape ødelagte biler for å samle metaller og andre ressurser. Du kan samhandle med merkelige flygende droner som sildrer ut fortellende beats som dykker inn i handlingen i spillet, og til og med komme over lommetyver som vil stjele dører fra stasjonsvognen din og forårsake andre typer problemer og plager. Tanken er at du samler så mange ressurser som mulig slik at når du kommer tilbake til basen kan du bygge de nødvendige oppgraderingene for å dra på dypere og farligere ekspedisjoner.

Men haken er at selv om det ikke er direkte kamper i dette spillet vil du alltid være i fare. Stormer og kraftig vind kan føre til at du mister kontrollen over stasjonsvognen, og uvanlige skapninger kjent som Bunnies (De ligner faktisk på hybelkaniner) vil holde seg til bilen din og forårsake skade til du bokstavelig talt river dem av. Og dette er viktig å gjøre siden spillerens helse er en faktor og noe du må passe på når omverdenen ikke er et hyggelig sted. Bilen er din trygge havn som vil helbrede deg og beskytte deg mot den ekle friluften, og hvis den bryter ned eller er for alvorlig skadet mislykkes du.

Dette bringer meg tilbake til oppgraderings- og ressursdelen som alltid er viktig. Du må samle ressurser både for å lage nye bildeler, men også for å lage verktøy og gjenstander som kreves for å fikse og reparere stasjonsvognen din på en ekspedisjon. Med verktøyets holdbarhet som en faktor vil du virkelig ikke sitte fast i en bekk uten en fungerende blåsefakkel. Selv om jeg vil si at farene tilsynelatende ikke er spesielt truende er den battle royale-aktige stormsirkelen som trer i kraft når du ønsker å forlate en ekspedisjon et virkelig skremmende skue, noe som betyr at du vil legge mye arbeid i å sørge for at bilen din er en velsmurt maskin.

Når du blander alt dette med en varierende værsyklus som bringer regn, solskinn, regn, mer regn og enda mer regn (det er tross alt i nærheten av Stillehavet), og en 24-timers dag- og nattsyklus som betyr at du må gjennomføre både dag- og nattekspedisjoner, så virker det som mange individuelle ting å måtte håndtere, Derfor er HUD-systemet i stasjonsvognen din desto viktigere. Når du setter deg i førersetet vil du kunne studere et kart som viser forskjellige interessante områder på hvert nivå, samt holde oversikt over skaden bilen din tar og hvor skaden oppstår. Kombiner dette med et lagringssystem som finnes i stasjonsvognens bagasjerom hvor du kan laste av og lagre innsamlede ressurser, og alt ser ut til å komme sammen for å lage en ganske unik overlevelsesopplevelse.

Selv om jeg ikke fikk se oppgraderingsmenyene og finere detaljer om dette området siden spillet fortsatt er under utvikling og det var vanskelig å vise alt såpass tidlg vil jeg kalle meg nysgjerrig på hvordan Pacific Drive vil klare å fortsette å underholde spillere etter flere timer. For gameplay, unikt som det er, virker som noe som kan falle litt flatt etter en stund. Forhåpentligvis tar det ikke altfor lenge før vi faktisk får spille spillet å håpe om å minske disse bekymringene.

Pacific Drive kommer på PS5 og PC en gang senere i år.