Pacific Drive lanseres i en travel februar

HQ

Ben var ikke spesielt imponert over Pacific Drive etter å ha sett det i februar, og var spesielt bekymret for holdbarheten på lang sikt. Da var det et godt tegn at Ironwood Studios bestemte seg for å utsette spillet til "tidlig 2024" for noen måneder siden. Det må likevel sies at de enten er veldig dumme eller ganske selvsikre.

For den nye traileren nedenfor avslører at Pacific Drive lanseres på PC og PS5 den 22. februar. Det er samme måned som Final Fantasy VII: Rebirth, Persona 3 Reload, Suicide Squad: Kill the Justice League, Helldivers II, Banishers: Ghosts of New Eden, Skull and Bones og flere, så det blir interessant å se om det klarer å skille seg ut i en så fullpakket måned.